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معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از برنامهریزی برای توسعه کشاورزی قراردادی در حوزههای پرورش زنبور عسل، تولید و بستهبندی عسل و همچنین تولید و بستهبندی خرما خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طاقه باف گفت: این رویکرد میتواند با تقویت زنجیره تولید، افزایش ارزش افزوده محصولات و ایجاد بازار مطمئنتر، زمینه حمایت بیشتر از تولیدکنندگان را فراهم کند.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به اهمیت توسعه زنجیرههای ارزش در بخش کشاورزی اظهار کرد: یکی از رویکردهای مهم سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، حرکت از تولید صرف به سمت تولید هدفمند، قراردادی و بازارمحور است تا ارتباط منسجم و پایدار میان تولیدکننده و بازار از مرحله تولید تا فرآوری، بستهبندی و عرضه محصول شکل بگیرد.
وی افزود: در حوزه عسل، ظرفیت مناسبی برای شکلگیری قرارداد میان زنبورداران، واحدهای فرآوری و بستهبندی و مجموعههای متقاضی خرید وجود دارد و با ساماندهی این زنجیره میتوان ضمن حمایت از زنبورداران، کیفیت محصول را ارتقا داد و زمینه عرضه عسل با بستهبندی مناسب و قابلیت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کرد.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد ادامه داد: در بخش خرما نیز توسعه کشاورزی قراردادی با هدف ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با واحدهای فرآوری و بستهبندی، میتواند به کاهش واسطهگری، افزایش سهم تولیدکننده از ارزش نهایی محصول و توسعه بازارهای هدف کمک کند.
طاقهباف تصریح کرد: در این مدل، تولیدکننده پیش از آغاز یا در طول فرآیند تولید، از مشخصات محصول، بازار هدف و الزامات کیفی و بستهبندی آگاهی خواهد داشت و در مقابل، خریداران نیز از تأمین پایدار محصول با کیفیت و استاندارد مورد نیاز برخوردار میشوند.
وی تأمین مالی، آموزش و ارتقای بهرهوری، استانداردسازی تولید، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بستهبندی مناسب و بازاریابی را از محورهای قابل توجه در اجرای کشاورزی قراردادی عنوان کرد.
طاقهباف با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی گفت: موفقیت کشاورزی قراردادی نیازمند حضور فعال تشکلهای بخش کشاورزی، تولیدکنندگان، صنایع فرآوری و بستهبندی، شرکتهای بازرگانی و مجموعههای سرمایهگذاری است و سازمان جهاد کشاورزی نیز در چارچوب وظایف خود، هماهنگی و تسهیل این فرآیند را دنبال خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی از توسعه کشاورزی قراردادی، تضمین بازار، افزایش ارزش افزوده، کاهش ریسک تولید، تقویت اشتغال و معیشت بهرهبرداران و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی استان است و عسل و خرما از ظرفیتهای قابل توجه برای اجرای این الگو در استان یزد به شمار میروند.