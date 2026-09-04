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یک محکوم متواری و شرور سابقهدار در عملیات ضربتی پلیس در شاهرود دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی شاهرود گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران انتظامی ، یک شرور سابقهدار و محکوم متواری که دارای سوابق متعدد شرارت بود ، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.
سرهنگ علیرضا شائینی افزود: مأموران پس از رصدهای میدانی و انجام اقدامات تخصصی، مخفیگاه متهم را شناسایی و زمانی که قصد متواری شدن داشت، با اقدام به موقع دستگیر کردند.
متهم پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به مرجع قضایی تحویل داده شد.