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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی از ثبت چهار اثر ارزشمند فرهنگی استان در فهرست میراث ناملموس ملی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی از ثبت چهار اثر ارزشمند فرهنگی استان در فهرست میراث ناملموس ملی خبر داد.
مرتضی صفری اظهار کرد: در اجرای کنوانسیونهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ یونسکو مبنی بر ضرورت توجه به تنوع فرهنگی اقوام و حفاظت از عناصر میراث ناملموس، در نشست شورای ثبت آثار وزارت میراثفرهنگی، ۴ اثر شاخص استان مورد ارزیابی هیئت داوران قرار گرفت و به ثبت ملی رسید، این آثار شامل «مهارت تهیه و پخت نان کتهچورهیی حسنلو»، «مهارت بافت سنتی یوموشاق سؤپورگه»، «مهارت تهیه و پخت باسلوق ارومیه» و «شیوه بازی سنتی توپسو» هستند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با تبیین اهمیت گنجینههای بومی افزود: توجه به دانشهای سنتی و میراث شفاهی یکی از ارکان اصلی فرهنگ پویای اقوام است که سینه به سینه منتقل شده و نقشی بیبدیل در پیوند نسلی ایفا میکند، احیای این عناصر ارزشمند علاوهبر حفظ هویت تاریخی استان، بستری پایدار برای توسعه گردشگری، رونق اشتغال محلی و توانمندسازی جوامع بومی فراهم میسازد.
صفری تصریح کرد: حفاظت و پاسداری از عناصر ثبتشده در فهرست میراث ناملموس امری فرابخشی است و موفقیت در آن مستلزم همراهی همهجانبه است، بر همین اساس، انتظار میرود همه دستگاههای اجرایی مرتبط و سازمانهای مردمنهاد، برنامههای حمایتی، ترویجی و آموزشی متناسبی را برای پاسداری از این میراث ماندگار در دستور کار قرار دهند.