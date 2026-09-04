به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، غفوریان گفت: توسعه سازه‌های فنی و اقلیم‌محور در باغ‌ها، با هدف افزایش بهره‌وری آب، کنترل شرایط محیطی و ارتقای تولید دنبال می‌شود.

معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، با اشاره به تقاضای کشاورزان برای احداث گلخانه‌های تابع اقلیم در شهرستان خاتم اظهار کرد: در این راستا دوره آموزشی تخصصی با حضور بهره‌برداران برگزار شد و نکات فنی و علمی لازم برای اجرای سازه‌های مناسب تشریح شد.

وی افزود: هدف از توسعه این سازه‌ها، کاهش سطح کشت در فضای باز و حرکت به سمت ایجاد محیط‌های اقلیمی کنترل‌شده است؛ رویکردی که می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری آب، به ارتقای میزان تولید نیز منجر شود.

معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد همچنین از اختصاص تسهیلات به متقاضیان احداث گلخانه‌ها در سال جاری خبر داد و گفت: متقاضیان به بانک معرفی شده‌اند و در حال تکمیل پرونده برای دریافت تسهیلات هستند.

غفوریان با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۴ هکتار از اراضی شهرستان خاتم زیر کشت این نوع سازه‌ها قرار دارد، ابراز امیدواری کرد با توجه به استقبال و تقاضای موجود و با رعایت ضوابط و اصول فنی و کارشناسی، سطح توسعه این سازه‌ها در سال‌های آینده افزایش یافته و به سطح کشت استان افزوده شود.