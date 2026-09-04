رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در اجلاسیه قضائی بریکس، به دعوت مقامات هندی، به دهلی سفر کرده است، برای اقامه نماز جمعه به مسجد جامع شهر دهلی رفت و نماز جمعه را با نمازگزاران هندی اقامه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در اجلاسیه قضائی بریکس، به دعوت مقامات هندی، به دهلی سفر کرده است، امروز جمعه برای اقامه‌ نماز جمعه به مسجد جامع شهر دهلی رفت و نماز جمعه را با نمازگزاران هندی اقامه کرد.

در بدو ورود رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، امام جماعت مسجد جامع دهلی و امام جمعه این شهر به استقبال وی رفت و به محسنی‌اژه‌ای، خیر مقدم گفت.

همچنین رئیس دستگاه قضا پیش از اقامه نماز جمعه با امام‌جمعه و جماعت مسجد جامع دهلی پیرامون مسائل جهان اسلام گفت‌و‌گو کردند.

پس از این دیدار صمیمانه، رئیس قوه قضائیه با حضور در جمع نمازگزاران و مؤمنان حاضر در مسجد جامع دهلی، با گفت‌و‌گو با آنان از نزدیک در جریان دغدغه‌های جامعه مسلمانان این منطقه قرار گرفت.

این دیدار با همراهی و استقبال نمازگزاران همراه بود و در ادامه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای دوشادوش برادران مسلمان هندی در صفوف به هم پیوسته نماز جمعه این مسجد تاریخی به اقامه نماز ایستاد.