فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان، از موفقیت تیم‌های عملیاتی در شناسایی و بازداشت سریع فرد متهم به ارتکاب قتل شب گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان، از موفقیت تیم‌های عملیاتی در شناسایی و بازداشت سریع فرد متهم به ارتکاب قتل شب گذشته خبر داد.



سرهنگ رمضان نژاد گفت: در پی وقوع حادثه درگیری لفظی میان دو جوان در ساعات پایانی شب گذشته که منجر به استفاده از سلاح سرد و متأسفانه فوت یکی از طرفین بعد از انتقال به بیمارستان گردید وضعیت عملیاتی در سطح شهرستان به حالت آماده‌باش درآمد.

وی افزود: کارآگاهان و تیم‌های عملیاتی پلیس سیرجان با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی گسترده، توانستند در بازه زمانی کمتر از ۴ ساعت محل اختفای متهم را شناسایی و وی را به‌صورت مقتدرانه بازداشت کنند.

رئیس پلیس انتظامی سیرجان با تأکید بر حفظ نظم عمومی اظهار داشت: پلیس با اشراف اطلاعاتی و حضور فعال در صحنه، با قاطعیت با هرگونه فعالیت مخل امنیت جامعه برخورد خواهد کرد و هیچ مجرمی از چنگال عدالت نخواهد گریخت.