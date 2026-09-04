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رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت از آغاز رقابت هزار و ۲۰۰ نفر در مرحله نهایی جشنواره قرآنی وزارت بهداشت خبر داد و گفت: ۴۰۰ نفر از این شرکت کنندگان، بانوان هستند که در رشتههای مختلف به رقابت میپردازند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جواد باقری بیلندی با اشاره به آغاز مرحله نهایی جشنواره قرآن و عترت خانواده نظام سلامت، از تلاش ۱۰ ماهه مجموعههای قرآنی دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای برگزاری این رویداد خبر داد و گفت: امسال شاهد ارتقای سطح کیفی و فنی مسابقات در مراحل مختلف بودهایم.
وی با تشریح برنامههای مرحله نهایی جشنواره قرآن و عترت خانواده نظام سلامت گفت: از دوازدهم تا بیستودوم شهریورماه، آیینهای اختتامیه و برنامههای مرتبط با جشنواره بزرگ قرآنی خانواده نظام سلامت در شهر شاهرود برگزار میشود و در مجموع حدود هزار و ۲۰۰ نفر از راهیافتگان و برگزیدگان بخشهای مختلف در این برنامه حضور خواهند داشت.
رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت ادامه داد: در سه روز نخست، نزدیک به ۴۰۰ نفر از راهیافتگان به مرحله نهایی رشتههای بخش آوایی در گروه آقایان در شاهرود حضور پیدا کردهاند و رقابتهای خود را طی روزهای سیزدهم و چهاردهم شهریورماه برگزار میکنند.
وی افزود: پس از پایان رقابتهای بخش آوایی آقایان، اختتامیه این بخش در روز پانزدهم شهریورماه برگزار خواهد شد. در ادامه روزهای شانزدهم، هفدهم و هجدهم شهریور شاهد برگزاری آیینهای اختتامیه و تجلیل از حدود ۴۰۰ نفر از برگزیدگان جشنواره برگزار خواهیم بود.
باقری بیلندی با اشاره به ادامه برنامههای جشنواره در بخش بانوان اظهار کرد: از نوزدهم تا بیستودوم شهریورماه نیز نزدیک به ۴۰۰ نفر از بانوان استاد، کارمند و دانشجو که به مرحله نهایی راه یافتهاند، در شاهرود حضور خواهند داشت و در رشتههای مختلف به رقابت میپردازند.
باقری بیلندی با اشاره به ویژگیهای جشنواره امسال گفت: یکی از نکات قابل توجه در مسابقات امسال، ارتقای سطح فنی رقابتها نسبت به سالهای گذشته است. تلاش کردهایم از جنبههای مختلف، مسابقات را با کیفیت بالاتری برگزار کنیم و این موضوع هم در انتخاب داوران و هم در فرآیند آمادهسازی شرکتکنندگان مورد توجه قرار گرفته است.
وی یکی دیگر از برنامههای مهم امسال را توجه ویژه به آموزش و توانمندسازی شرکتکنندگان دانست و گفت: یکی از اقدامات متفاوتی که امسال انجام شد، برگزاری کارگاههای آموزشی در سطح کشور بود. از روزهای ابتدایی برگزاری مسابقات تا پیش از رسیدن به مرحله نهایی، حدود ۶۰ کارگاه آموزشی برای شرکتکنندگان برگزار شد.
باقری بیلندی افزود: این کارگاهها با هدف ارتقای سطح فنی و علمی شرکتکنندگان برگزار شد تا افراد راهیافته به مرحله نهایی، علاوه بر برخورداری از تجربه حضور در مسابقات، بتوانند از آموزشهای تخصصی نیز بهرهمند شوند.
گفتنی است؛ جشنواره قرآن و عترت خانواده نظام سلامت یکی از مهمترین رویدادهای قرآنی دانشگاههای علوم پزشکی کشور است که پس از ماهها فعالیت و برگزاری مراحل مختلف، از صبح امروز ۱۳ شهریور وارد مرحله نهایی خود شده است.