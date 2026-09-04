نماینده مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان:
مسئولان در برابر بیقانونی و بیحجابی علنی کوتاه نیایند
آیتالله اراکی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تبدیل شدن معروف به منکر و منکر به معروف در جامعه، از مسئولان کشور خواست در برابر بیقانونیها، از جمله بیحجابی علنی، موضع روشن داشته باشند و نسبت به این مسائل ابراز انزجار کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
آیتالله اراکی با اشاره به جایگاه ارزشمند مردم دزفول در عرصههای دینی و اجتماعی، بر ضرورت حفظ و تقویت ویژگیهای این شهر به عنوان شهر نمونه کشور تأکید کرد.
وی در جمع تعدادی از قاریان و حافظان قرآن کریم شهرستان دزفول، با اشاره به دیانت عمیق و مقاومت مثالزدنی مردم این منطقه گفت: مردم دزفول زحمات زیادی در مسیر اسلام و تعالی ایران کشیدهاند و به همین دلیل، این شهر به عنوان شهر نمونه در کشور مطرح شده است.
وی با تأکید بر اینکه نباید در جامعه معروف به منکر و منکر به معروف تبدیل شود، از مسئولان کشور خواست در برابر بیقانونیها، از جمله بیحجابی علنی، کوتاه نیایند و نسبت به چنین رفتارهایی موضعگیری و ابراز انزجار کنند.
آیتالله اراکی همچنین خواستار تبیین عوامل و ویژگیهایی شد که موجب شده دزفول به عنوان شهری نمونه شناخته شود و از مسئولان این منطقه خواست برای حفظ و تداوم این جایگاه تلاش کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت تقویت جلسات قرآنی در سراسر کشور تأکید کرد و گفت: توسعه و تقویت فعالیتهای قرآنی میتواند نقش مؤثری در افزایش تقوا، معنویت و رشد فرهنگی جامعه داشته باشد.