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شهردار محمدیه قزوین گفت: ساخت بوستان ساحلی هشت هکتاری در حاشیه کانال آب مهرگان که با هدف ایمنسازی حریم کانال و ارتقای سرانههای تفریحی منطقه اجرا میشود، با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد پیری، شهردار محمدیه، با بیان این مطلب اظهار داشت: طرح ساخت بوستان بزرگ ساحلی در شهر مهرگان، یکی از شاخصترین اقدامات مدیریت شهری برای ارتقاء سطح نشاط اجتماعی است.
وی با اشاره به تغییر ماهیت این محدوده، تأکید کرد که پیش از این، کانال آب روباز در مجاورت بافت مسکونی مهرگان، تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان و بهویژه کودکان محسوب میشد، اما اکنون با محصور کردن حریم کانال و توسعه فضای سبز، این منطقه به یک فرصت بینظیر برای تفریح و ورزش تبدیل شده است.
شهردار محمدیه همچنین تاکید کرد: این پروژه هشت هکتاری شامل سه کیلومتر مسیر اختصاصی پیادهروی، پیست دوچرخهسواری و انواع کاربریهای رفاهی است که انتظار میرود در نیمه دوم سال جاری به بهرهبرداری کامل برسد.
پیری با اشاره به سایر طرحهای عمرانی و خدماتی، از تخصیص ۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای نهضت آسفالت و بهسازی معابر مهرگان خبر داد.
وی همچنین اجرای سامانه پایش تصویری با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال جهت ارتقای امنیت و مدیریت ترافیک شهر مهرگان را از دیگر اولویتهای جاری دانست.
در بخش پروژههای راهسازی، پیری از آغاز طرح احداث کنارگذر شمالی جنوب آزادراه و اتصال مستقیم آن به جاده قدیم خبر داد که با تکمیل آن، ساختار ترافیکی ورودی و خروجی شهر محمدیه ایمن و متمرکز خواهد شد.