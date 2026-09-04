به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مراسم تجلیل از پیشکسوتان و فعالان عرصه موسیقی شهرستان تنکابن با حضور مسئولان محلی و هنرمندان برگزار شد.

داریوش قانع، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تنکابن، در این مراسم گفت: توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و احداث سالن‌های کنسرت و هنرستان موسیقی از ضرورت‌های توسعه فرهنگی در این منطقه است.

وی افزود: مطالبه دیرینه اهالی هنر غرب مازندران برای برخورداری از هنرستان موسیقی با جدیت در حال پیگیری است تا فرزندان این منطقه برای فراگیری آموزش‌های اصولی موسیقی، نیازی به تردد به مرکز استان یا سایر شهرها نداشته باشند.

قانع گفت: فرهنگ و تمدن ریشه در خاک این سرزمین دارد و باید با آموزش سازهای اصیل ایرانی، این میراث ارزشمند را برای نسل جوان حفظ کرد.

در پایان این مراسم، از تلاش‌های اعضای شورای موسیقی شهرستان قدردانی و یاد و خاطره هنرمندان فقید تنکابن، زنده‌یادان عطاالله تاجدار، مرتضی رستگار، عبدالله دریایی، جلال ثریا و مسعود پویان گرامی داشته شد.

همچنین از ۱۵ تن از پیشکسوتان عرصه موسیقی شهرستان تنکابن تجلیل به عمل آمد.