به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس محسنی گفت: با راه اندازی واحد سی سی آر پالایشگاه تهران، حدود یک و ۵ میلیون لیتر به ظرفیت تولیدی کشور اضافه می‌شود و در تلاش هستیم تا این طرح را در سال ۱۴۰۵ به بهره برداری برسانیم.

وی افزود: پالایشگاه نفت تهران با تأمین ۳۰ درصد از بنزین مورد نیاز پایتخت، هم اکنون با حداکثر ظرفیت اسمی در حال فعالیت است. به گفته مسئولان این پالایشگاه، به رغم شرایط حساس، تولید بنزین نه تنها کاهش نیافته، بلکه با اجرای طرح‌های توسعه‌ای از جمله واحد CCR، قرار است ظرفیت تولید کشور در سال ۱۴۰۵ افزایش چشم‌گیری یابد.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت پالایشگاه تهران گفت: واحد ایزومریزاسیون و بنزین‌سازی پالایشگاه نفت تهران که وظیفه تبدیل محصولات واحد تقطیر به بنزین باکیفیت و استاندارد را بر عهده دارد، هم‌اکنون با حداکثر توان عملیاتی مشغول به کار است.

این پالایشگاه که به عنوان پنجمین پالایشگاه بزرگ بنزین‌ساز کشور شناخته می‌شود، با ظرفیت خوراک روزانه ۲۵۲ هزار بشکه، نقش کلیدی در تأمین سوخت مورد نیاز پایتخت ایفا می‌کند.

آمار کلیدی از عملکرد پالایشگاه:

سهم از مصرف پایتخت: تولید روزانه ۷ میلیون لیتر بنزین در این پالایشگاه، معادل ۳۰ درصد از کل مصرف فعلی شهر تهران است.

سهم ملی: این مجموعه ۱۴ درصد از کل پالایش نفت خام کشور را بر عهده دارد.

ثبات تولید: با وجود شرایط حساس منطقه‌ای، فرآیند تولید بنزین در این پالایشگاه بدون هیچ وقفه‌ای ادامه یافته و متوسط تولید روزانه نسبت به بازه‌های قبلی تا ۱ میلیون لیتر افزایش داشته است.

چشم‌انداز توسعه (واحد CCR):

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، طرح طرح توسعه‌ای «واحد CCR» در اولویت برنامه‌های پالایشگاه نفت تهران قرار دارد. با بهره‌برداری از این واحد در سال ۱۴۰۵، روزانه ۱.۵ میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین کشور افزوده خواهد شد که گامی مهم در جهت تقویت امنیت انرژی کشور به شمار می‌رود.