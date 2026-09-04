مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: صنعت برق استان بوشهر در شرایط جنگی با حضور میدانی و تلاش شبانه‌روزی، نقش موثری در استمرار خدمت‌رسانی و تامین برق مردم ایفا کرد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سیف‌الله آقابیگی در نشست مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شورای هماهنگی صنعت آب و برق به میزبانی آب منطقه‌ای با قدردانی از مجموعه صنعت برق استان بوشهر، افزود: اقدامات انجام شده در این استان نشان داد که صنعت برق در شرایط بحرانی نیز در کنار مردم قرار دارد و برای حفظ پایداری شبکه و تداوم خدمات تلاش می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب مجموعه برق بوشهر اظهار کرد: همراهی و حضور مستمر نیرو‌های صنعت برق در شرایط دشوار، زمینه‌ساز افزایش رضایتمندی مردم و استمرار خدمات‌رسانی به مشترکان شد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو اظهار کرد: بهره گیری از تمامی ظرفیت‌ها برای مقابله با حوادث غیر مترقبه و شرایط اضطرار از رسالت‌های بی بدیل صنعت آب و برق استان بوشهر برای کاهش خسارت‌ها و حفظ جان شهروندان و البته ایجاد رضایتمندی مردمی است.

وی بیان کرد: با وجود آسیب‌های جنگ تحمیلی در استان بوشهر، مجموعه برق و آب در کمترین زمان حوادث را مدیریت کردند و هماهنگی میان بخش‌های پدافندی، حراستی و فناوری و سایر ارکان نقش مهمی در پایداری شبکه‌ها و تاسیسات و خدمت رسانی به مردم انجام دادند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر نیز گفت: در جریان شرایط جنگی، مجموعه صنعت برق استان با تمام ظرفیت پای کار مردم بود و تلاش کرد تامین برق مشترکان بدون وقفه ادامه داشته باشد.

غلامرضا حشمتی افزود: کارکنان صنعت برق استان در این شرایط با حضور شبانه‌روزی در مراکز عملیاتی و شبکه برق، برای حفظ پایداری شبکه، رفع سریع حوادث و تامین برق پایدار مردم تلاش کردند.

وی با بیان اینکه رضایتمندی مردم مهم‌ترین سرمایه صنعت برق است، اظهار کرد: تلاش مجموعه برق بوشهر در شرایط بحرانی با هدف خدمت‌رسانی به مردم و کاهش مشکلات آنان انجام شد و خوشبختانه همراهی و همکاری مردم نیز نقش مهمی در مدیریت شرایط داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر تاکید کرد: صنعت برق استان بوشهر همچنان خود را در کنار مردم می‌داند و برای تداوم تامین برق پایدار و خدمت‌رسانی مطلوب به مشترکان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.