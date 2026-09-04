رئیس دانشگاه کردستان: حدود ۶۱.۶۹ درصد از دانشجویان استان در دانشگاە‌های دولتی تحصیل می‌کنند که ضرورت حمایت‌های استانی و ملی و توجه بیشتر به بودجه این دانشگاه‌ها را نمایان می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سی‌وسه‌مرده در نشست روسای دانشگاە‌های استان اظهار کرد: حدود پنج هزار و ۲۰۰ دانشجو از خوابگاه‌های دانشگاه کردستان استفاده می‌کنند کە تأمین خوابگاه و امکانات مورد نیاز آن، هزینه قابل توجهی را به دانشگاه تحمیل می‌کند.

وی افزود: توسعه خوابگاه‌ها تنها به ساخت ساختمان محدود نمی‌شود و برای توسعه و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی نیازمند حمایت خیرین و دستگاه‌های مختلف هستیم.

رئیس دانشگاه کردستان خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت خیرین می‌تواند نقش مؤثری در تکمیل، تجهیز و توسعه دانشکده‌ها و سایر زیرساخت‌های دانشگاه کردستان داشته باشد.

سی و سه مرده اضافه کرد: اخیراً خیرین شهرستان بیجار برای حمایت از دانشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند و حدود ۳۵ میلیارد تومان کمک قطعی شده است.

وی توسعه دانشگاه‌های استان را از اولویت‌های دانشگاه کردستان دانست و درباره پروژه دانشکده سقز اظهار کرد: با وجود مشکلات مالی و افزایش هزینه‌ها، دانشگاه اقدامات لازم را برای پیشبرد این پروژه انجام داده است، اما تاکنون اعتباری از محل بودجه سال جاری برای آن پرداخت نشده است.

رئیس دانشگاه کردستان همچنین خواستار ورود جدی‌تر صنایع و مجموعه‌های اقتصادی استان به حوزه آموزش عالی شد و گفت: انتظار می‌رود صنایع و مجموعه‌های اقتصادی و معدنی کردستان در توسعه دانشگاه و حمایت از فعالیت‌های علمی و پژوهشی مشارکت بیشتری داشته باشند.

رئیس دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کردستان نیز بومی‌گزینی را یکی از مهمترین چالش‌های آموزش عالی استان عنوان کرد و گفت: موضوع بومی‌گزینی بە جای تاثیر مثبت به یکی از مسائل جدی استان تبدیل شده است و لازم است نمایندگان کردستان برای حل این مسئله تدابیر و پیگیری‌های لازم را در دستور کار قرار دهند.

حجت الاسلام حبیبی همچنین بر ضرورت تشکیل قرارگاه بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس استان پیش از آغاز سال تحصیلی و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات آموزشی و رفاهی دانشجویان تأکید کرد.