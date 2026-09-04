از ۵۰ خادم، موکب دار و خیر بشرویه در گردهمایی خادمان و خیران موکب امام رضا (ع) این شهرستان قدردانی شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده مردم شهرستان‌های فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق آباد در مجلس شورای اسلامی در گردهمایی خادمان موکب امام رضا (ع) بشرویه از خادمان، موکب‌داران و خیران که با جان و دل در ایام اربعین و عزاداری‌های پایان ماه صفر سنگ تمام گذاشتند، قدر دانی کرد و گفت: این خدمت خالصانه مصداق بارزِ مردمی بودن این راه است.

نصیری خدمت به دستگاه حضرت اباعبدالله (ع) را نه یک وظیفه اداری، بلکه توفیقی الهی و مدال افتخاری دانست که نصیب هر کسی نمی‌شود.

وی با تأکید بر لزوم وحدت در شرایط حساس کنونی، به پیوند عمیق ملت ایران و عراق اشاره کرد و افزود: ما با ملت عراق برادریم و این همدلی را به عینه در تشییع باشکوه قائد امت به چشم دیدیم و امروز نیز شاهدیم که برادران ما در حشدالشعبی، صادقانه در تأمین امنیت و نظارت بر مسیر زوار، تمام قد ایستاده‌اند.

جوینده رئیس ستاد عتبات عالیات خراسان جنوبی نیز گفت: خوشبختانه با تدابیر لازم و کمک خود مردم امسال توانستیم بیش از ۵۰ موکب را از سراسر خراسان جنوبی در کشور عراق ساماندهی و بیش از ۱۳۰ هزار پرس غذای گرم و نان توزیع کنیم.