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شهروندان شیرازی در تجمعات شبانه و در واکنش به حملات اخیر دشمن آمریکایی به مراکز غیر نظامی، این رویکرد را نشانه ضعف و ناتوانی دشمن در رویارویی با ملت ایران دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شهروندان شیرازی در تجمعات شبانه و در واکنش به حملات اخیر به مراکز غیرنظامی و اقدامات خصمانه آمریکا در کشورهای منطقه، این رویکرد را نشانه ضعف و ناتوانی دشمن در رویارویی با ملت ایران دانستند و بر ضرورت حفظ اتحاد و هماهنگی ملی تأکید کردند.
در این اظهارنظرها، به سابقه حملات علیه غیرنظامیان در کشورهای مختلف از جمله افغانستان، لیبی و عراق اشاره و تصریح شد که ذات این حملات، ریختن خون بیگناهان است.
این شهروندان با تأکید بر اینکه اقدامات صورتگرفته از سوی آمریکا، از سر اقتدار نیست، خاطرنشان کردند که چنین جنایتهایی ناشی از عصبانیت و عجز دشمن در برابر استقامت ملت ایران است.