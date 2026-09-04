به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: خروجی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد که تا اوایل هفته آینده وضعیت جوی در سطح منطقه نسبتاً پایدار خواهد بود.

وی افزود: به لحاظ دمایی نیز برای فردا و پس‌فردا روند افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان در ادامه تصریح کرد: برای بعدازظهر روز دوشنبه هفته آینده تا اواخر وقت روز سه‌شنبه، با گذر امواج تراز میانی جو، ضمن افزایش ابر در پاره‌ای از مناطق استان به‌ویژه ارتفاعات، احتمال رگبار و رعدوبرق و وزش باد‌های لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.