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کارشناس اداره کل هواشناسی استان از جوی نسبتاً پایدار تا اوایل هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: خروجی مدلهای هواشناسی نشان میدهد که تا اوایل هفته آینده وضعیت جوی در سطح منطقه نسبتاً پایدار خواهد بود.
وی افزود: به لحاظ دمایی نیز برای فردا و پسفردا روند افزایش نسبی دما پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان در ادامه تصریح کرد: برای بعدازظهر روز دوشنبه هفته آینده تا اواخر وقت روز سهشنبه، با گذر امواج تراز میانی جو، ضمن افزایش ابر در پارهای از مناطق استان بهویژه ارتفاعات، احتمال رگبار و رعدوبرق و وزش بادهای لحظهای پیشبینی میشود.