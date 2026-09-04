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به منظور پاسداشت مقام والامقام شهدای انقلاب و گرامیداشت یاد و خاطره ۱۴۹ شهید بخش کومله، صبح امروز همایش پیادهروی خانوادگی با حضور مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ همایش پیاده روی خانوادگی با هدف پیوند نسل امروز با ایثارگریهای شهدای وطن، از صحن متبرک آستان مقدس امامزاده حسن (ع) آغاز شد.
شرکتکنندگان در این مسیر، در حالی که یاد شهدای گرانقدر را گرامی میداشتند، مسافت ۵ کیلومتری تا استخر کومله را پیاده طی کردند.
حضور پرشور خانوادهها و اقشار مختلف جامعه در این همایش، نشاندهنده پویایی فرهنگ شهادت و ایثار در منطقه کومله است.
در پایان این مراسم، برای قدردانی از حضور شرکتکنندگان و ایجاد فضای شادی و نشاط در میان خانوادهها، به قید قرعه جوایزی ارزشمند به تعدادی از حاضرین اهدا شد.