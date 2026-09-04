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مسابقات بسکتبال خیابانی در تبریز

بسکتبال سه نفره از سری ورزش‌های خیابانی در تبریز برگزار شد.
عکاس :بهزاد عزیزپور
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ - ۱۲:۲۰
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برچسب ها: تبریز ، ورزش 
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