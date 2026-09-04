در ساعات بعد از ظهر و در برخی نواحی شمالی آذربایجان غربی افزایش ابر و رگبار‌های پراکنده باران و در سایر نقاط جوی پایدار همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در شبانه روز گذشته، جوی پایدار در سطح استان حاکم بود به نحوی که، از هیچ ایستگاه هواشناسی استان گزارش بارندگی ارسال نشد.

براساس بررسی نقشه‌های هواشناسی و با توجه به خروجی مدلها، امروز در ساعات بعد از ظهر و در برخی نواحی شمالی استان شاهد افزایش ابر و رگبار‌های پراکنده باران خواهیم بود و در سایر نقاط جوی پایدار همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

روز آغازین هفته آینده شرایط پایداری در سطح استان حاکم خواهد بود و رشد ابر در ساعات بعد از ظهر در نواحی شمالی استان تنها پدیده قابل توجه به شمار خواهد آمد. در حالیکه روز یکشنبه با عبور امواج تراز میانی جو، افزایش ابر و رگبار‌های خفیف و پراکنده در برخی نقاط استان روی خواهد داد که این شرایط ناپایدار تا ساعات اولیه روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.

همچنین روز دوشنبه با افزایش گرادیان خطوط فشاری، بر سرعت وزش باد افزوده شده و وزش باد شدید در ساعات میانی روز و به طور ویژه در نواحی جنوبی استان سبب کاهش دید افقی و کیفیت هوا خواهد گردید.

براساس بررسی و تحلیل الگو‌های دمایی، روند افزایش نسبی و موقتی دما تا روز دوشنبه هفته آینده در سطح استان ادامه خواهد داشت در حالیکه روز سه شنبه کاهش نسبتا محسوس دما‌های بیشینه پیش بینی می‌شود.

در شبانه روز گذشته، شهرستان پلدشت با بیشینه دمای ۳۳.۱ و ایستگاه تخت سلیمان تکاب با ثبت کمینه دمای ۹.۲ بترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش گردیدند. دما مرکز استان، اورمیه، طی دیروز در گرمترین ساعات به ۲۷.۹ و دیشب در خنکترین ساعات ۱۱.۶ گزارش گردید.