به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، گروه تروریستی «ارتش آزادی بخش بلوچستان» مدعی شد در حمله به یک کاروان ارتش پاکستان در منطقه «زیارت کراس» در بلوچستان، ۱۸ نیروی ارتش این کشور را کشته و سلاح های آنان را به غنیمت گرفته است.

«جنید بلوچ» سخنگوی این گروه تروریستی در بیانیه ای مدعی شد: نیروهای این گروه چهار خودرو از یک کاروان نظامی را هدف قرار دادند که در جریان آن دو خودرو از جمله یک کامیون ارتش منهدم شده است.

به گفته وی پنج نیروی دیگر ارتش پاکستان نیز زخمی شده و از محل گریخته اند.

این گروه ممنوعه همچنین مدعی شد: نیروهای «اسکادران عملیات تاکتیکی ویژه» این گروه در منطقه هاجیکه در «سوراب» با استفاده از یک خودروی بمب گذاری شده و انفجار از راه دور، یک خودروی نظامی را منهدم و هفت نیروی ارتش پاکستان را کشته اند.

این گروه در مجموع مدعی کشته شدن ۲۵ نیروی ارتش پاکستان در این دو حمله شده و مسئولیت آنها را بر عهده گرفته است.

این ادعا تاکنون به طور مستقل تایید نشده اما این گروه ممنوعه تصاویری از این حملات را در شبکه های اجتماعی نیز منتشر کرده است.