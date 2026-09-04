سازمان غذا و دارو اسامی تعدادی از سایر محصولات بهداشتی و مصرفی غیرمجاز را که بدون مجوز‌های قانونی در بازار عرضه شده‌اند، اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان غذا و دارو اعلام کرد در بررسی‌های نظارتی انجام‌شده مشخص شده است تعدادی از محصولات فرم‌دهنده و مراقبت موضعی بدن، فرآورده‌های خوشبوکننده و برخی محصولات شوینده و مصرفی بدون دریافت مجوز‌های قانونی در بازار توزیع می‌شوند.

اسامی محصولات غیر مجاز اعلام شده به شرح کرم حجم‌دهنده باسن با نام تجاری AICHUN BEAUTY، کرم حجم‌دهنده سینه با نام تجاریAICHUN BEAUTY، کرم ترک پا با نام تجاری زرین الماس، پماد ترک پا فاقد نام تجاری، محلول خوشبوکننده بدن به صورت اسپری بدون گاز (بادی میست) با نام تجاری GALAXY – PERFUMED MIST، ادوتوالت با نام تجاری TEA ROSE، ادوپرفیوم با نام تجاری DELGADO، مایع سفیدکننده با نام تجاری فرنود، ریکا سیاه فاقد نام تجاری و با همان نام، محلول شیشه‌شور با نام تجاری الماس دریا، پاک‌کننده لکه و چربی با نام تجاری NANO TAK – STAIN AND GREASE REMOVER، نمک ماشین ظرفشویی با نام تجاری FINISH و پودر زغال فعال فاقد نام تجاری و با همان نام است.

سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف این فرآورده‌ها هشدار داده و اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر اندازد.

شهروندان از خرید این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.

مردم می‌توانند برای آگاهی از آخرین اطلاعیه‌ها و هشدار‌های حوزه سلامت، اخبار را از مسیر‌های رسمی سازمان غذا و دارو دنبال کنند.