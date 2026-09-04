تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو با برتری مقابل ژاپن به جمع هشت تیم برتر قهرمانی آسیا در شانگلوی چین صعود کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) با شکست ژاپن به جمع هشت تیم برتر قهرمانی آسیا صعود کرد.

خاکی‌زاده و قلعه‌نوی در این دیدار دو بر صفر و با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۷ و ۲۳ بر ۲۱ سامورایی‌ها را شکست دادند و به جمع هشت تیم برتر مسابقات صعود کردند.

ملی‌پوشان کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف چین (جیاشین وو / چائووی ژو) میزبان می‌روند که این دیدار ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد شنبه ۱۴ شهریور برگزار می‌شود.