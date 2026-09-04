به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح امروز در دقایق ابتدایی شروع آزمون‌های گواهینامه و دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی به طور سرزده در حوزه امتحانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حاضر شد و از روند برگزاری آزمون‌های گواهینامه و دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی بازدید کرد؛ آزمون‌هایی که روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه با حضور ۵ هزار و ۲۰۵ داوطلب در ۳۱ استان و ۳۳ حوزه امتحانی کشور برگزار شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در دقایق ابتدایی شروع این آزمون با حضور در حوزه امتحانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از بخش‌های مختلف حوزه امتحانی، فرآیند اجرایی آزمون و نحوه ارائه خدمات به داوطلبان بازدید کرد و در جریان جزئیات اقدامات اجرایی، پشتیبانی و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای برگزاری آزمون قرار گرفت.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت آزمون‌های گواهینامه و دانشنامه در نظام آموزش پزشکی کشور، بر ضرورت برگزاری دقیق، منظم و استاندارد این آزمون‌ها تأکید کرد و گفت: «آزمون کتبی گواهینامه و دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی، روز پنجشنبه ۱۲ شهریور ماه با حضور حدود ۵ هزار و ۲۰۰ داوطلب در ۳۱ شهرستان و ۳۳ حوزه امتحانی، در دو نوبت صبح و عصر به صورت هم‌زمان برگزار شد.»

معاون آموزشی وزارت بهداشت، آزمون‌های گواهینامه و دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی را از مراحل مهم ارزیابی دانش و شایستگی‌های علمی فراگیران در نظام آموزش پزشکی برشمرد و بر نقش این آزمون‌ها در حفظ و ارتقای کیفیت آموزش تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی تأکید کرد.

چنگیز همچنین با بررسی روند حضور داوطلبان، نحوه اجرای آزمون و هماهنگی عوامل اجرایی، بر ضرورت فراهم‌سازی شرایط مناسب برای حضور داوطلبان و رعایت استاندارد‌های اجرایی در حوزه‌های امتحانی تأکید کرد.

وی با قدردانی از مسؤولان، مدیران و عوامل اجرایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بر اهمیت هماهنگی میان بخش‌های مختلف اجرایی، فنی، حفاظتی و پشتیبانی در برگزاری مطلوب آزمون‌های ملی تأکید کرد و فراهم کردن محیطی آرام، ایمن و استاندارد برای داوطلبان را از الزامات برگزاری این آزمون‌ها دانست.

معاون وزیر بهداشت همچنین بهره‌گیری مناسب از ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برای برگزاری آزمون‌های ملی را مورد تأکید قرار داد و از تلاش مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای میزبانی و اجرای این دوره از آزمون‌ها تقدیر کرد.

رقابت ۴۵۶ داوطلب در حوزه‌های امتحانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سید آرمین بهرامی، نماینده تام‌الاختیار معاونت آموزشی دانشگاه در برگزاری آزمون، با اشاره به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این دوره اظهار داشت: «دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افتخار میزبانی از ۴۵۶ نفر از داوطلبان این آزمون سراسری را در دو نوبت صبح و عصر بر عهده داشت. در نوبت صبح، آزمون ۲۶۶ داوطلب در ۳ رشته تخصصی (بیهوشی، ارتوپدی و زنان و زایمان) و در نوبت عصر، آزمون ۱۹۰ داوطلب در ۲۲ رشته فوق‌تخصصی با موفقیت به انجام رسید.»

وی با اشاره به هماهنگی بخش‌های مختلف دانشگاه برای برگزاری آزمون افزود که ظرفیت‌های اجرایی و زیرساختی دانشگاه برای فراهم‌سازی شرایط مناسب حضور داوطلبان و اجرای منظم آزمون به کار گرفته شد.

تمهیدات اجرایی، حفاظتی و رفاهی جهت حفظ آرامش داوطلبان

لیلا سادات ضیائی، مدیر اجرایی آزمون در دانشگاه نیز با تشریح تمهیدات فنی و رفاهی پیش‌بینی‌شده در این دوره تصریح کرد: یکی از نکات حائز اهمیت در شیوه برگزاری این دوره، تغییر رویکرد در نحوه پاسخگویی بود. علی‌رغم آمادگی کامل زیرساخت‌های الکترونیک دانشگاه، بنا بر تصمیم مرکز سنجش آموزش پزشکی و با هدف افزایش تمرکز داوطلبان، پیشگیری از خطا‌های فنی احتمالی و ایجاد رفاه بیشتر، پاسخنامه‌های کاغذی در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

وی با اشاره به نقش تیم‌های پشتیبانی و رعایت الزامات اجرایی و حفاظتی افزود: «تأمین امنیت، نظم و استاندارد‌های محیطی آزمون با همکاری و حضور فعال بیش از ۵۰ نفر از متخصصان حوزه‌های فناوری اطلاعات، حراست و حفاظت فیزیکی محقق شد.»

مدیر اجرایی آزمون همچنین از پیش‌بینی تسهیلات ویژه برای برخی داوطلبان خبر داد و گفت: «تسهیلات ویژه‌ای برای داوطلبان خاص، از جمله بانوان باردار و ۶ نفر از اتباع خارجی، مطابق با ضوابط ابلاغی پیش‌بینی شد. جهت مواجهه با هرگونه شرایط اضطراری و اطمینان‌خاطر داوطلبان، یک دستگاه آمبولانس نیز در محل حوزه امتحانی مستقر بود تا این رقابت علمی در فضایی کاملاً آرام، ایمن و استاندارد برگزار شود.»

آزمون‌های چهل و پنجمین دوره گواهینامه تخصصی، هفتاد و سومین دوره دانشنامه تخصصی رشته‌های بالینی پزشکی و چهلمین دوره گواهینامه و دانشنامه فوق‌تخصصی بالینی پزشکی، امروز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ در ۳۳ حوزه امتحانی سراسر کشور برگزار شد. کلید اولیه آزمون از ساعت ۸ صبح فردا، جمعه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می‌شود و داوطلبان تا ساعت ۱۶ روز شنبه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۵ فرصت ثبت اعتراض خواهند داشت. بررسی آمار شرکت کنندگان نشان می‌دهد حوزه مرکز طبی در تهران با مجموع ۶۹۹ داوطلب در دو نوبت صبح و عصر، بیشترین تعداد شرکت کننده را در میان ۳۳ حوزه امتحانی کشور به خود اختصاص داده است.