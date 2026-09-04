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تجمع شبانه مردم شیراز در میدان آیینی امام حسین(ع)

مردم شیراز با حضور در میدان آیینی امام حسین(ع)، در تجمعی شبانه بر همدلی، ایستادگی و همراهی خود تأکید کردند.
عکاس :فریبا فضلی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ - ۱۱:۳۶
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برچسب ها: اجتماعات ، شیراز ، تجمع
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