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دبیر انجمن سنگآهن گفت: با اجرای سریعِ سه محور ذخیرهسازی مواد ناریه، تثبیت عرضه و قیمت سوخت و تسهیل واردات تجهیزات، ظرفیت تولید معادن افزایش مییابد و بازار کار در مناطق معدنی تقویت خواهد شد.
سعید عسکرزاده، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما، افزود: در شرایط فعلی اقتصادی و صنعتی کشور، بخش استخراج و بهرهبرداری از معادن بیشترین ظرفیت برای ایجاد اثر سریع و ملموس در زنجیره معدن را دارد.
وی تاکید: فرآیندهای اکتشاف معمولاً نتایج خود را در میان تا بلندمدت نشان میدهند و موضوعات فرآوری نیز به دلیل وابستگی به انرژی و چالشهای تجارت خارجی در کوتاهمدت قابلحل نیستند؛ بنابراین تمرکز سیاستگذاری باید معطوف به استخراج باشد.
عسکرزاده، تأمین مواد ناریه، تضمین دسترسی و ثبات قیمت گازوئیل و تسهیل واردات ماشینآلات و قطعات یدکی را سه مؤلفه کلیدی برای احیای تولید در بخش استخراج برشمرد.
وی گفت: اگر این سه محور بهسرعت و بهصورت هدفمند مدیریت شوند، میتوانیم جریان تولید را در معادن بهسرعت بهبود دهیم و از تعطیلی و افت تولید جلوگیری کنیم.»
دبیر انجمن سنگ آهن نسبت به تصمیمگیری براساس پیشفرضهای شرایط عادی انتقاد کرد و افزود: در موضوع مواد ناریه، انگار برخی تصمیمگیران فرض میکنند وضعیت مثل گذشته است؛ انگار واردات آزاد و بیدغدغه برقرار است و واحدهای تولیدی ما آسیب ندیدهاند. در حالی که هیچیک از این فرضها واقعی نیست؛ مدیریت باید براساس شرایط اضطراری و محدودیتهای کنونی بازطراحی شود.
عسکرزاده همچنین درباره سوخت مصرفی معادن نیز گفت: مصرف گازوئیل معادن نسبت به کل مصرف کشور عدد بسیار کوچکی است، اما هرگونه تغییر ناگهانی در سیاستها، سختتر شدن تحویل یا افزایش قیمت میتواند ضربه شدیدی به تولید وارد کند؛ پیشنهاد ما تعیین سهمیه مشخص، تضمین عرضه در فصول پیک و قیمتگذاری منطقی برای معادن است.
وی در مورد مصوبه اخیر حذف معافیتهای حقوق گمرکی واردات ماشینآلات معدنی نیز اظهار تعجب و نگرانی کرد و افزود: این تصمیم شوکهکننده است؛ افزایش هزینه واردات ماشینآلات و قطعات یدکی روند نوسازی تجهیزات را متوقف میکند و تعمیرات حیاتی را با مشکل مواجه میسازد. لازم است معافیتها یا تسهیلات ویژه برای واردات این اقلام برقرار بماند تا چرخه تولید لطمه نبیند.
عسکرزاده تأکید کرد: مجموعهای از اقدامات سریع و هماهنگ، از جمله ایجاد ذخایر راهبردی مواد ناریه، تثبیت و تضمین عرضه سوخت ویژه معادن و بازنگری در سیاستهای گمرکی مرتبط با تجهیزات، میتواند در کوتاهمدت ظرفیت تولید را افزایش دهد، اشتغال در مناطق معدنی را حفظ و از تعطیلی واحدها جلوگیری کند.
وی افزود: این راهکارها در کنار برنامهریزی میانمدت برای تقویت فرآوری و توسعه اکتشاف، مسیر بازگشت مثبت بخش معدن به سمت رشد را هموار میسازد.