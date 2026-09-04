مدیرکل دفتر نظارت و صیانت از حریم شهرها، با تأکید بر ضرورت یکپارچه‌سازی نظام نظارت بر حریم‌های شهری گفت: پیشگیری از شکل‌گیری ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، استقرار پایش زودهنگام و شفاف‌سازی فرآیند‌های نظارتی، محور اصلی اقدامات این دفتر در صیانت از حریم شهرهابوده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، زهرا احمدی در نشست تخصصی بررسی مسائل و مشکلات ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حریم‌های شهری استان تهران با نمایندگان شهرداران استان با محوریت دفتر نظارت و صیانت از حریم، که با حضور سیدکمال میرجعفریان، معاون عمرانی استاندار و سایر مسئولان در سالن شهدای مدافع حرم استانداری تهران برگزار شد، با تشریح رویکرد «حکمروایی فضایی» اظهار کرد: مدیریت مؤثر حریم نیازمند توجه همزمان به سه حوزه قلمرویی، عملکردی و مدیریتی و همچنین اصلاح ساختار‌های اداری و سیاست‌گذاری منسجم در این حوزه است.

وی افزود: رویکرد دفتر نظارت بر ایجاد هماهنگی عمودی و افقی میان دستگاه‌ها و تقویت هماهنگی‌های راهبردی متمرکز است تا اقدامات مرتبط با صیانت از حریم و توسعه پایدار، به‌صورت یکپارچه و هدفمند دنبال شود.

احمدی با اشاره به نحوه گزارش‌گیری از رابطان حریم گفت: استقرار سامانه‌های پایش، کشف زودهنگام و پیش‌دستانه تخلفات، شفاف‌سازی فرآیند گشت‌زنی و صدور اخطاریه و انسداد گلوگاه‌های تأمین خدمات و لجستیک از جمله محور‌هایی است که باید در پیشگیری و کنترل ساخت‌وساز‌های غیرمجاز به‌صورت جدی پیگیری شود.

مدیرکل دفتر نظارت و صیانت از حریم شهری استانداری تهران تأکید کرد: هدف نهایی این اقدامات، کاهش آمار شروع ساخت‌وساز‌های جدید فاقد پروانه در محدوده‌های تحت نظارت شهرداری‌هاست و موفقیت در این زمینه نیازمند اقدام پیشگیرانه و هماهنگی مستمر مجموعه‌های مسئول است.

در ادامه این نشست، کارشناسان دفتر نظارت و صیانت از حریم شهر‌ها نیز درباره سامانه سپاس و پایش، وظایف رابطان و انتظارات دفتر از آنان توضیحات اجرایی ارائه کردند.

گفتنی است که این نشست در بخش نخست به‌صورت ارائه تخصصی و تبیین سیاست‌ها برگزار شد و در بخش دوم، با هدف بررسی عملیاتی مسائل و تبادل تجربه میان رابطان، در قالب کارگاه تخصصی ادامه یافت.