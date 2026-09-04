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در راستای اجرای تفاهمنامه مشترک شرکت ملی پست، سازمان نقشهبرداری کشور و سازمان برنامه و بودجه، روند اجرای طرح برداشت، تکمیل و بهرهبرداری از اطلس جامع و پایگاه داده مکانی اطلاعات مدارس گیلان در نشستی با حضور مدیرکل پست استان و مسئولان سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، در این نشست که با هدف پیگیری و تسریع در اجرای مفاد تفاهمنامه مشترک برگزار شد، آخرین وضعیت اقدامات انجامشده در زمینه برداشت و تکمیل اطلاعات مکانی مدارس استان و همچنین الزامات و فرآیندهای اجرایی طرح مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه، بر ضرورت هماهنگی و تعامل مؤثر میان دستگاههای ذیربط بهمنظور جمعآوری، تکمیل، صحتسنجی و بهروزرسانی اطلاعات مکانی مدارس تأکید شد.
همچنین با توجه به اهمیت دسترسی به اطلاعات مکانی دقیق و یکپارچه، بهرهبرداری از ظرفیتهای شبکه پستی و دادههای مکانی موجود، بهعنوان یکی از محورهای مهم اجرای این طرح مورد تأکید قرار گرفت.
در ادامه، حاضران ضمن بررسی ظرفیتها و چالشهای پیشروی اجرای طرح، بر تداوم همکاریهای بیندستگاهی، پیگیری مراحل اجرایی و فراهمسازی زمینه بهرهبرداری از اطلس جامع و پایگاه داده مکانی اطلاعات مدارس استان گیلان تأکید کردند.
اجرای این طرح میتواند با ایجاد بستری یکپارچه از اطلاعات مکانی مدارس، زمینه استفاده مؤثرتر دستگاههای اجرایی و برنامهریزان استان از دادههای دقیق و بهروز را فراهم کند.