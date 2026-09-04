به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، در این نشست که با هدف پیگیری و تسریع در اجرای مفاد تفاهم‌نامه مشترک برگزار شد، آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده در زمینه برداشت و تکمیل اطلاعات مکانی مدارس استان و همچنین الزامات و فرآیند‌های اجرایی طرح مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه، بر ضرورت هماهنگی و تعامل مؤثر میان دستگاه‌های ذی‌ربط به‌منظور جمع‌آوری، تکمیل، صحت‌سنجی و به‌روزرسانی اطلاعات مکانی مدارس تأکید شد.

همچنین با توجه به اهمیت دسترسی به اطلاعات مکانی دقیق و یکپارچه، بهره‌برداری از ظرفیت‌های شبکه پستی و داده‌های مکانی موجود، به‌عنوان یکی از محور‌های مهم اجرای این طرح مورد تأکید قرار گرفت.

در ادامه، حاضران ضمن بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش‌روی اجرای طرح، بر تداوم همکاری‌های بین‌دستگاهی، پیگیری مراحل اجرایی و فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری از اطلس جامع و پایگاه داده مکانی اطلاعات مدارس استان گیلان تأکید کردند.

اجرای این طرح می‌تواند با ایجاد بستری یکپارچه از اطلاعات مکانی مدارس، زمینه استفاده مؤثرتر دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزان استان از داده‌های دقیق و به‌روز را فراهم کند.