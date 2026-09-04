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مدیرکل پست استان اردبیل از انتشار فراخوان عمومی طراحی تمبر یادبود با عنوان «شهدای دانشآموزان میناب» خبر داد و از هنرمندان و طراحان برای مشارکت در این رویداد فرهنگی دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جواد رسولی روز پنجشنبه اظهار کرد: این رویداد با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دانشآموز میناب و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار میشود.
وی افزود: تمبر بهعنوان یکی از ماندگارترین ابزارهای فرهنگی و هنری، ظرفیت ارزشمندی برای ثبت و انتقال مفاهیم ملی، تاریخی و ارزشی به نسلهای آینده دارد و طراحی تمبری با محوریت شهدای دانشآموز میتواند جلوهای ماندگار از ایثار و فداکاری این عزیزان را به تصویر بکشد.
مدیرکل پست استان اردبیل از هنرمندان، طراحان گرافیک و علاقهمندان حوزه هنرهای تجسمی خواست با ارائه آثار خلاقانه و فاخر در این فراخوان مشارکت کنند.
رسولی خاطرنشان کرد: آخرین مهلت ارسال آثار پایان مهرماه ۱۴۰۵ است و علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق نشانی الکترونیکی stampcouncil@post.ir ارسال کنند.
وی گفت: امیدواریم این فراخوان زمینه خلق آثاری ماندگار و شایسته نام شهدای دانشآموز میناب را فراهم کرده و گامی در جهت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت باشد.