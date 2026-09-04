

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سرگرد نصیر کوهزادی گفت:پلیس لرستان در اجرای طرح صیانت از حقوق شهروندان و مقابله با هرگونه تخلفی نظیر کم‌فروشی،گران‌فروشی و فعالیت واحدهای بدون مجوز تمرکز ویژه‌ای دارد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان افزود:مأموران پلیس اماکن عمومی خرم آباد با حضور در محل صنوف این شهرستان، وضعیت رعایت استانداردهای قانونی و انتظامی را بررسی کردند.

سرگرد کوهزادی گفت: در این بازرسی‌ ها ، برای ۱۱ واحد صنفی متخلف تذکر لازم ابلاغ ، هشت واحد صنفی اخطار مهر و موم و یک واحد رستوران سنتی به علت توجه نکردن به اخطارهای مکرر و بی‌توجهی به قانون و حقوق مصرف‌کنندگان، مهر و موم شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان با تأکید بر اینکه سلامت خدمات، حق مسلم هر شهروند است، تأکید کرد: پلیس با واحدهای صنفی متخلف برخورد قاطع قانونی خواهد شد.