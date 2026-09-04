مهر و موم ۹ واحد صنفی متخلف در خرم آباد لرستان
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان از موم هشت واحد صنفی و یک واحد رستوران سنتی متخلف در خرم آباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ سرگرد نصیر کوهزادی گفت:پلیس لرستان در اجرای طرح صیانت از حقوق شهروندان و مقابله با هرگونه تخلفی نظیر کمفروشی،گرانفروشی و فعالیت واحدهای بدون مجوز تمرکز ویژهای دارد.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان افزود:مأموران پلیس اماکن عمومی خرم آباد با حضور در محل صنوف این شهرستان، وضعیت رعایت استانداردهای قانونی و انتظامی را بررسی کردند.
سرگرد کوهزادی گفت: در این بازرسی ها ، برای ۱۱ واحد صنفی متخلف تذکر لازم ابلاغ ، هشت واحد صنفی اخطار مهر و موم و یک واحد رستوران سنتی به علت توجه نکردن به اخطارهای مکرر و بیتوجهی به قانون و حقوق مصرفکنندگان، مهر و موم شد.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان با تأکید بر اینکه سلامت خدمات، حق مسلم هر شهروند است، تأکید کرد: پلیس با واحدهای صنفی متخلف برخورد قاطع قانونی خواهد شد.