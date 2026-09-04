به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی دستگاه عمرانی در محور پیرانشهر _نقده دریافت و نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی جلدیان هلال احمر پیرانشهر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی در ادامه گفت: این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.