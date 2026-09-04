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مدیر عامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی از مصدومیت دو تن درپی انحراف از جاده واژگونی خودروی راهسازی در محور پیرانشهر ـ نقده خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی گفت: گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی دستگاه عمرانی در محور پیرانشهر _نقده دریافت و نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی جلدیان هلال احمر پیرانشهر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
محبوبی در ادامه گفت: این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.