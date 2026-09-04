رئیس وفاق المدارس الشیعة پاکستان با تبیین جایگاه و نقش زنان در جامعه اسلامی، بر ضرورت الگوگیری از سیره پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و آموزه‌های اهل‌بیت علیهم‌السلام تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،آیت‌الله حافظ سید ریاض حسین نجفی در مراسم باشکوه جشن میلاد الصادقین گفت: بانوان با بهره‌گیری از سیره پیامبر اکرم (ص) و آموزه‌های اهل‌بیت (ع)، می‌توانند در تربیت دینی و اخلاقی نسل آینده و شکل‌گیری جامعه‌ای آگاه، متعهد و ارزش‌مدار نقشی مؤثر و تعیین‌کننده ایفا کنند.

وی با اشاره به شرایط و نیاز‌های جامعه امروز، گفت: زنان در ساختن و تربیت جامعه اسلامی نقشی بنیادین و تعیین‌کننده دارند و می‌توانند با بهره‌گیری از سیره رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و تعالیم اهل‌بیت علیهم‌السلام، در تربیت دینی، اخلاقی و فرهنگی نسل آینده نقش مؤثری ایفا کنند.

رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان همچنین با ارائه رهنمود‌هایی به دانشجویان و بانوان حاضر در مراسم، آنان را به تقویت دانش دینی، فضایل اخلاقی و احساس مسئولیت اجتماعی فراخواند و بر ضرورت حضور آگاهانه و سازنده زنان در عرصه‌های مختلف جامعه تأکید کرد.

وی افزود: جامعه‌ای که از نقش تربیتی و سازنده زنان بهره‌مند باشد، می‌تواند نسلی آگاه، متعهد و پایبند به ارزش‌های دینی پرورش دهد؛ ازاین‌رو، توجه به آموزش و تربیت بانوان و فراهم‌کردن زمینه رشد علمی و معنوی آنان، از ضرورت‌های مهم جامعه اسلامی است.

همچنین در این مراسم از شماری از دانشجویان و بانوانی که در عرصه‌های مختلف علمی، آموزشی و فرهنگی عملکرد شایسته‌ای داشتند، با اهدای جوایز تقدیر و تجلیل شد.