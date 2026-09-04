

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار «احمد کرمی‌اسد» گفت: با توجه به افزایش حجم تردد و احتمال تشدید بار ترافیکی در محور‌های شمالی، تمهیدات ویژه‌ای برای مدیریت عبور و مرور در جاده‌های چالوس، هراز و فشم در نظر گرفته شده است.

وی درباره محور چالوس گفت: از ساعت ۱۴:۰۰ امروز ۱۳ شهریورماه، تردد خودرو‌ها از ابتدای آزادراه تهران ـ شمال به مقصد چالوس (جنوب به شمال) ممنوع خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد افزود: از ساعت ۱۵:۰۰، مسیر از ابتدای پل زنگوله، واقع در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس، به‌طور کامل مسدود می‌شود و از ساعت ۱۶:۰۰ نیز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) به صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: این محدودیت تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه خواهد داشت و پس از آن، هر دو مسیر به صورت دوطرفه می‌شود.

سردار کرمی‌اسد درباره محور هراز نیز گفت: از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ امروز، تردد تمامی کامیون‌ها و کامیونت‌ها در این محور ممنوع است و خودرو‌های حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از این ممنوعیت مستثنی هستند.

وی افزود: در صورت افزایش بار ترافیکی و بنا بر تشخیص مأموران پلیس راه، در محور هراز نیز محدودیت یک‌طرفه مقطعی به صورت رفت و برگشت در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین درباره محور فشم اظهار کرد: از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ امروز، تردد خودرو‌ها از انتهای محور در محدوده پل حاجی‌آباد، ابتدای پیچ آریانا، به صورت یک‌طرفه و در جهت خروجی فشم مدیریت خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد درباره محدودیت‌های روز شنبه ۱۴ شهریورماه گفت: در محور چالوس، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت مقطعی یک‌طرفه در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: در محور هراز نیز در صورت تشدید بار ترافیکی، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: تردد تمامی موتورسیکلت‌ها نیز تا ساعت ۶:۰۰ صبح شنبه ۱۴ شهریورماه در محور‌های کرج ـ چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران ـ سمنان ـ مشهد و مسیر‌های بالعکس ممنوع است.