به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ فرامرز بابایاری اظهار کرد: مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بناب به منظور تشدید اقدامات مقابله‌ای با قاچاق و احتکار کالا و با اشرافیت پلیسی، در بازرسی از یک انبار ۳۰۰ حلقه لاستیک خودرو را کشف کردند.

وی با اشاره به ارزش ۲۰ میلیارد ریالی لاستیک‌های کشف‌شده افزود: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.