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فرمانده انتظامی بناب از کشف ۳۰۰ حلقه لاستیک خودروی احتکارشده به ارزش ۲۰ میلیارد ریال از یک انبار در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ فرامرز بابایاری اظهار کرد: مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بناب به منظور تشدید اقدامات مقابلهای با قاچاق و احتکار کالا و با اشرافیت پلیسی، در بازرسی از یک انبار ۳۰۰ حلقه لاستیک خودرو را کشف کردند.
وی با اشاره به ارزش ۲۰ میلیارد ریالی لاستیکهای کشفشده افزود: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.