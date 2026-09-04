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وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات اخیر همتای اردنی؛ در فضای مجازی نوشت: ایران برای پاسخ به متجاوز چقدر باید منتظر باشد؟!
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات اخیر همتای اردنی؛ در فضای مجازی نوشت: به نظر وزیر امور خارجه اردن ایران چه مدت باید منتظر بماند تا به متجاوزی که نه به حاکمیت کشورهای عربی احترام میگذارد و نه به حاکمیت ایران پاسخ دهد؟
آیا او واقعاً از این موضوع بیاطلاع است که در نخستین حملات آمریکا، از حریم هوایی، خاک و آبی کشورهای عربی استفاده شد؛ حملاتی که به کشته شدن ایرانیان بیگناه انجامید؟
ایمن الصفدی وزیر امور خارجه اردن که پیشتر به دلیل ادعایش در مورد حضور نداشتن نیروهای آمریکایی در اردن مورد تمسخر قرار گرفته، مدعی شد: ایران دو ساعت پس از آغاز جنگ به اردن و دیگر کشورهای منطقه حمله کرد، یعنی حملهاش واکنشی نبود.
این مقام اردنی ادعا کرد: اردن تمام تلاش خود را برای محافظت از امنیت شهروندان، و حاکمیت خود انجام خواهد داد.