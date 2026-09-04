به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفتک در پی دریافت گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی پژو ۴۰۵ در محور مهاباد _میاندوآب بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات برده رشان هلال احمر شهرستان میاندوآب به محل حادثه اعزام شدند.

حمید محبوبی افزود: این حادثه ۴ مصدوم داشت که مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مراکز درمانی انتقال داده شدند.