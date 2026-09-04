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نماینده گیلان در مجلس خبرگان رهبری، در یادواره شهدای درویشانبر لنگرود با تأکید بر انقلابی بودن این مجلس، گفت: ما سربازان ولایتیم و تنها محور ما، حرکت در مسیر ولایت فقیه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیتالله علی کاظمی با توصیف سپاه پاسداران به «ذوالفقار ولایت»، از مردم خواست پشتیبان نیروهای نظامی باشند و فریب جنگ نرم دشمن را نخورند.
نماینده گیلان در مجلس خبرگان رهبری، بقای انقلاب را مدیون هدایت الهی و صاحبالزمان (عج) دانست.
وی، شهدای درویشانبر را نماد شجاعت و ایمان دانست و بر لزوم انتقال پیام ایثار آنها به نسلهای آینده تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین کاظمی گفت: مشت امام شهید در لحظه شهادت برای ما یک پیام است که باید محکم در مقابل متجاوزان و مستکبران ماند.
وی افزود: ما مسئولان را با صراحت و شفافیت نقد میکنیم، اما تحقیر نمیکنیم.
آیتالله کاظمی در ادامه گفت: فرزندان امام شهید ما در هیچ جایگاه و سمتی در کشور دیده نشدهاند و اولین باری که مردم فرزندان امام شهیدمان را دیدند، در مراسم تشییع رهبر شهیدمان بود.
وی اضافه کرد که فرزندان امام شهید ما بدون تجملات زندگی کردند که مسئولان باید یاد بگیرند.
آیتالله علی کاظمی گفت: تمام دشمن بیرونی و جریان انحراف داخل فهمیدند که چه امامی به عنوان رهبر معظم انقلاب انتخاب شده و اینکه خبرگان میگفتند رهبری در وجود ایشان منحصر شده، به والله مبالغه نکردیم.