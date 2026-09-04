پخش زنده
امروز: -
فراخوان رویداد ملی تولید محتوای جهاد مقدس در خراسان جنوبی از امروز ۱۳ شهریور آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: فراخوان رویداد ملی تولید محتوای جهاد مقدس در خراسان جنوبی از امروز ۱۳ شهریور آغاز شده است و علاقهمندان تا ۱۵ آبان برای ارسال آثارشان مهلت دارند.
هنری افزود: افراد باید آثار خود را در بخشهای دیداری، شنیداری و ادبی برای دبیرخانه این رویداد ملی که در شهرستان فردوس است ارسال کنند.
وی گفت: تولیدات باید برگرفته از ۱۳ شهریور روز ملی حرکتهای جهادی، سیره جهادی امام شهید و کتاب دوباره فردوس باشد.