

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: فراخوان رویداد ملی تولید محتوای جهاد مقدس در خراسان جنوبی از امروز ۱۳ شهریور آغاز شده است و علاقه‌مندان تا ۱۵ آبان برای ارسال آثارشان مهلت دارند.

هنری افزود: افراد باید آثار خود را در بخش‌های دیداری، شنیداری و ادبی برای دبیرخانه این رویداد ملی که در شهرستان فردوس است ارسال کنند.

وی گفت: تولیدات باید برگرفته از ۱۳ شهریور روز ملی حرکت‌های جهادی، سیره جهادی امام شهید و کتاب دوباره فردوس باشد.