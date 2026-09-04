استان اردبیل با شاخص ۴۷/۵، رتبه دوّم کشور را در نرخ مشارکت اقتصادی دارد و این جایگاه مطلوب نشانگر عرضه مناسب نیروی کار جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخش‌¬های مولد و اقتصادی است.

به گزارش خبرزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اردبیل با اعلام ین خبر، گفت: نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) به معنی نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است و نرخ مشارکت اقتصادی به متغیرهایی، چون جمعیت فعال و جمعیت در سن کار که در دل خود جمعیت غیر فعال را نهفته دارد، وابسته است.

یعثوب نژادمحمد افزود: این میزان مشارکت نشان‌دهنده حضور فعال‌تر مردم استان در عرصه‌های اقتصادی و ظرفیت بالای نیروی انسانی برای توسعه فعالیت‌های مولد است.

وی ادامه داد: افزایش بهره‌گیری از توان نیروی کار، تقویت مهارت‌آموزی، حمایت از کسب‌وکار‌های بومی و توسعه فرصت‌های شغلی از جمله اقداماتی است که می‌تواند این ظرفیت را به فرصت‌های اقتصادی پایدار تبدیل کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به شاخص‌های اقتصادی بیان کرد: نرخ بیکاری در استان اردبیل کمتر از میانگین کشوری است و اردبیل از حیث نرخ بیکاری در بین استان‌های کشور در رتبه هفتم قرار دارد.

نژادمحمد با اشاره به اینکه در فصل بهار ۱۴۰۵، متوسط نرخ بیکاری در کشور ۹/۱ درصد و در استان اردبیل ۶/۹ درصد بود، اضافه کرد: مجموعه اقدامات استانداری منجر به بهبود شایان توجه ۱۹ پله‌ای استان نسبت به زمستان سال ۱۴۰۴ شده است.

وی با بیان اینکه نرخ تورم منتهی به تیر ماه ۱۴۰۵ استان ۶۸/۶ درصد بوده که نسبت به متوسط کشوری (۶۶ درصد) و در رتبه ۱۳ قرار دارد، گفت: با برنامه ریزی و فعالیت «رصدخانه تورم استان» شیب تورم ملایم‌تر شده و جایگاه استان ۱۴ پله بهبود یافته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ادامه داد: با اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ تورم در استان اردبیل شیب ملایم تری نسبت به کشور دارد، اما کنترل شاخص قیمت مصرف کننده توسط دستگاه‌های مرتبط باعث خواهد شد رفاه خانوار‌ها در استان بیش از پیش بهبود یابد.

نژادمحمد افزود: بر اساس همین شاخص، عددِ شاخص فلاکت در استان در بهار ۱۴۰۵ معادل ۷۱/۳ درصد (حاصل جمع تورم ۶۴/۴ درصدی تورم در خردادماه ۱۴۰۵ و بیکاری ۶/۹ درصدی در بهار ۱۴۰۵) بوده و از این حیث در رتبه دوازهم کشور قرار دارد.

وی اظهار کرد: اردبیل در زمستان سال ۱۴۰۳ با نرخ فلاکت ۴۷/۶ درصد در بین استان‌های کشور در رتبه آخر قرار داشت، اما با برنامه ریزی و اقدامات انجام شده با ۱۹ پله بهبود به رتبه ۱۲ رسیده است.