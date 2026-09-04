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کتاب «باغ خدا» با هدف تقویت و توسعه آموزشهای دینی کودکان و نوجوانان در کشمیر هند رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین سید حسن موسوی، رئیس انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر، در مراسم جشن صادقین (ع) در بدگام کشمیر با تأکید بر ضرورت الگوگیری عملی از سیره پیامبر اکرم (ص) اظهار داشت: جشن واقعی میلاد پیامبر اکرم (ص) نباید تنها به ابراز شادی، احساسات و محبت محدود شود؛ بلکه مهمترین وظیفه مسلمانان آن است که پیام، سیره و آموزههای آن حضرت را در زندگی فردی و اجتماعی خود عملی کنند.
وی افزود: میلاد پیامبر اکرم (ص) فرصتی ارزشمند برای بازخوانی مسئولیتهای مسلمانان در برابر جامعه و امت اسلامی است و پیام اصلی این مناسبت، حرکت در مسیر علم، آگاهی، اخلاق، معنویت و اصلاح رفتار فردی و اجتماعی است.
رئیس انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر، علم و بصیرت را از مهمترین ابزارهای مقابله با ظلم، بیعدالتی و استثمار دانست و از جوانان خواست علمآموزی، تحقیق، اخلاق و رفتار شایسته را در زندگی خود جدی بگیرند.
وی تأکید کرد: جوانان باید با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فکری خود برای ساخت جامعهای مبتنی بر عدالت، مساوات، برادری و ارزشهای اسلامی تلاش کنند و در برابر مشکلات و آسیبهای اجتماعی، حضوری فعال و مسئولانه داشته باشند.
حجتالاسلام والمسلمین سید حسن موسوی همچنین با اشاره به جایگاه علمی و معنوی امام جعفر صادق (ع) اظهار داشت: سیره پیامبر اکرم (ص) و میراث علمی و فکری امام جعفر صادق (ع) همچنان برای بشریت چراغ راه است و اگر آموزههای این دو شخصیت بزرگ در زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه و عمل قرار گیرد، میتوان جامعهای بنا کرد که از جهل، نفرت، ظلم و بیعدالتی فاصله گرفته و بر پایه علم، اخلاق، عدالت و کرامت انسانی استوار باشد.
وی با تأکید بر نقش جوانان در آینده جامعه اظهار داشت: توجه به آموزش، پرورش فکری و تربیت اخلاقی نسل جوان، از مهمترین نیازهای امروز جامعه است؛ چراکه تنها نسلی آگاه، تحصیلکرده، مسئولیتپذیر و برخوردار از شخصیت اخلاقی میتواند پایههای جامعهای قدرتمند، عزتمند و پیشرفته را بنا کند.
در ادامه این مراسم، حجتالاسلام سید مجتبی عباس موسوی، دبیرکل انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر، با تأکید بر ضرورت بازگشت به آموزههای پیامبر اکرم (ص) اظهار داشت: در تعالیم آن حضرت، اصول ارزشمندی همچون وحدت و برادری، همبستگی، علمآموزی، اخلاق نیکو، عدالت، انصاف و ایستادگی در برابر ظلم و بیعدالتی مورد تأکید قرار گرفته است و مسلمانان امروز بیش از هر زمان دیگری به این آموزهها نیاز دارند.
وی افزود: در شرایط کنونی، تقویت وحدت و همدلی میان مسلمانان، مقابله با عوامل تفرقهافکن و بازگشت به آموزههای مشترک اسلامی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
دبیرکل انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر همچنین بر ضرورت توجه جدی به آموزش دینی، ارتقای آگاهی فکری و تربیت اخلاقی نسل جدید تأکید کرد و گفت: جامعه امروز با حجم گستردهای از اطلاعات نادرست، تبلیغات بیاساس و انحرافات فکری روبهروست و مقابله مؤثر با این جریانها تنها از مسیر علم، آگاهی، تحقیق و پایبندی به حقیقت امکانپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: نسل جوان باید افزون بر بهرهمندی از آموزههای دینی و اخلاقی، به دانش، بینش و قدرت تحلیل نیز مجهز شود تا بتواند در برابر شبهات و تبلیغات گمراهکننده ایستادگی کند.
حجتالاسلام سید مجتبی عباس موسوی افزود: هدف از تربیت دینی باید پرورش نسلی قرآنشناس، آگاه، بااخلاق و شایستهکردار باشد؛ نسلی که با الهام از سیره پیامبر اکرم (ص) و معارف اهلبیت (ع)، بتواند در ساختن جامعهای سالم، آگاه و مبتنی بر ارزشهای اسلامی نقشی مؤثر و سازنده ایفا کند.
در بخش دیگری از این مراسم، از کتاب «باغ خدا» که به همت انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر برای استفاده در مکاتب دینی تهیه و تدوین شده است، رونمایی شد.
این اثر با هدف تقویت روند آموزشهای دینی و ارائه محتوای مناسب برای تربیت اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی کودکان و نوجوانان تدوین شده است. رونمایی از این کتاب نیز بهعنوان گامی در مسیر توسعه آموزشهای دینی و تربیت نسل آینده مورد توجه قرار گرفت.
مسئولان انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر تأکید کردند که در شرایط کنونی، ارائه آموزشهای اصولی و متناسب با نیازهای فکری نسل جدید ضرورتی انکارناپذیر است و مراکز دینی میتوانند با تولید و ارائه محتوای آموزشی مناسب، نقش مؤثری در پرورش نسلی آگاه، متدین، اخلاقمدار و مسئولیتپذیر ایفا کنند.