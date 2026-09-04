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تشییع پیکر پرچمداران سنگر خیابان در بولوار وکیل‌آباد مشهد

آیین وداع و تشییع پیکر پرچمداران «سنگر خیابان» با حضور جمعی از مردم و مسئولان در بولوار وکیل‌آباد مشهد برگزار شد و حاضران با پیکر این شهدا وداع کردند.
عکاس :محسن رحیمی عنبران
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ - ۱۱:۲۰
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برچسب ها: سنگری ، اجتماعات ، وکیل آباد
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