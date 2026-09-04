آیین وداع و تشییع پیکر پرچمداران «سنگر خیابان» با حضور جمعی از مردم و مسئولان در بولوار وکیل‌آباد مشهد برگزار شد و حاضران با پیکر این شهدا وداع کردند.

عکاس : محسن رحیمی عنبران