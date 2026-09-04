شبکه ورزش در چارجوب رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا۲۰۲۶، امروز جمعه ۱۳ شهریور از ساعت ۱۰:۳۰، مرحله مقدماتی این رقابت‌ها را بین دو تیم کره جنوبی و چین تایپه و از ساعت ۱۴ دیدار ژاپن و عمان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پوشش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا با حضور ۱۲ تیم در سه گروه مقدماتی آغاز می‌شود و تیم ملی والیبال ایران با تیم‌های چین، هند و نیوزیلند همگروه است.

مسابقات والیبال قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست این مسابقات از ۱۳ تا ۲۲ شهریور در شهر فوکوئوکا ژاپن برگزار می‌شود و شبکه ورزش این مسابقات را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پوشش خواهد داد.

پخش این مسابقات امروز ساعت ۱۰:۳۰؛ بین کره جنوبی و چین‌تایپه و ساعت ۱۴؛ بین ژاپن و عمان روی آنتن شبکه ورزش می‌رود.