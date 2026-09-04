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شبکه ورزش در چارجوب رقابتهای والیبال قهرمانی مردان آسیا۲۰۲۶، امروز جمعه ۱۳ شهریور از ساعت ۱۰:۳۰، مرحله مقدماتی این رقابتها را بین دو تیم کره جنوبی و چین تایپه و از ساعت ۱۴ دیدار ژاپن و عمان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پوشش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رقابتهای والیبال قهرمانی مردان آسیا با حضور ۱۲ تیم در سه گروه مقدماتی آغاز میشود و تیم ملی والیبال ایران با تیمهای چین، هند و نیوزیلند همگروه است.
مسابقات والیبال قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست این مسابقات از ۱۳ تا ۲۲ شهریور در شهر فوکوئوکا ژاپن برگزار میشود و شبکه ورزش این مسابقات را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پوشش خواهد داد.
پخش این مسابقات امروز ساعت ۱۰:۳۰؛ بین کره جنوبی و چینتایپه و ساعت ۱۴؛ بین ژاپن و عمان روی آنتن شبکه ورزش میرود.