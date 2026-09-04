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مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط وقت چهارشنبه سبب افزایش رطوبت و شرجی در نیمه جنوبی، بخشهای غربی، مرکزی و تا حدودی شمالی استان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط وقت چهارشنبه سبب افزایش رطوبت و شرجی در نیمه جنوبی، بخشهای غربی، مرکزی و تا حدودی شمالی استان و همچنین وقوع پدیده مه یا مه رقیق در سواحل و مناطق جنوبی استان خواهد شد.
وی افزود: تا روز سه شنبه تغییر محسوس دمایی در سطح استان مورد انتظار نیست، اما از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه با توجه به بالا بودن شاخصهای ناپایداری احتمال رگبارهای پراکنده همراه با رعد وبرق و وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظهای در برخی از نقاط استان به ویژه ارتفاعات وجود دارد.
سبزه زاری تصریح کرد: در شبانه روز گذشته هویزه با دمای ۴۶ و ایذه با دمای ۲۰.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۴۴.۶ و کمینه دمای ۲۴.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.