معاون رئیس جمهور در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران که با حضور محمدصادق معتمدیان ، استاندار و ابراهیم عزیزی و محمد سراج، از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی برگزار شد ، از تشکیل کارگروهی برای بررسی مشکلات استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در نشست شورای برنامه ریزی استان تهران ،همچنین مقرر شد با افزایش اعتبارات استان ، کمبودها از جمله سرانه های آموزشی و درمانی افزایش یابد.

معتمدیان استاندار تهران در این نشست با بیان اینکه مدیریت استان در دو سال گذشته بر شناخت مسائل، تعیین اولویت‌ها و هدایت منابع به پروژه‌های اثرگذار متمرکز بوده است، اظهار کرد: حتی در شرایط دشوار و محدودیت‌های موجود تلاش کردیم جریان توسعه استان متوقف نشود و در چند شاخص مهم، به‌ویژه حوزه‌های آموزشی، درمانی و ورزشی، حرکت رو به جلو شکل بگیرد.