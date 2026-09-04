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مدیر کل امور مالیاتی فارس از تخصیص ۱۸ هزار میلیارد ریال برای اجرای ۱۸۱ طرح در این استان در قالب «نشاندار کردن مالیات» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل امور مالیاتی فارس از تخصیص ۱۸ هزار میلیارد ریال برای اجرای ۱۸۱ طرح در این استان در قالب «نشاندار کردن مالیات» خبر داد. این آمار نسبت به سال گذشته رشد قابلتوجهی را نشان میدهد.
حمیدرضا منتظری با اشاره به اجرای این ساز و کار در سال ۱۴۰۵ گفت: امسال ۱۸۱ طرح در استان فارس با اعتباری افزون بر ۱۸ هزار میلیارد ریال در فهرست طرحهای مشمول این سازوکار قرار دارد.
منتظری بیان داشت: پارسال تنها ۴۰ طرح در فارس در قالب نشاندار کردن مالیات معرفی شده بود و این افزایش، فرصت بیشتری را برای مشارکت مودیان در تأمین مالی طرحهای زیربنایی و توسعهای استان فراهم میکند.
وی افزود: در این ساز و کار، مودیان مشمول میتوانند محل هزینهکرد مالیات خود را از میان طرحهای تعیینشده انتخاب کنند. این رویکرد زمینه مشارکت مستقیم مودیان در توسعه زیرساختها را فراهم میکند و موجب میشود آنان آثار پرداخت مالیات خود را در اجرای طرحهای مورد نیاز جامعه مشاهده کنند.
منتظری با اشاره به تنوع طرحهای پیشبینیشده بیان کرد: این طرحها حوزههای مختلفی از جمله سلامت، آموزش، حملونقل، فرهنگ، عشایر و میراث فرهنگی را پوشش میدهد.
مدیر کل امور مالیاتی فارس، طرحهای شاخص این مجموعه را چنین برشمرد:
تعمیر و تجهیز بیمارستانهای استان با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان.
ساخت باند دوم بزرگراه جهرم–لار–بندرعباس با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان.
تأمین آب آشامیدنی شیراز و اجرای خط انتقال آب از غرب شهر شیراز به جنوب شهر با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان.
ساخت باند دوم محور شیراز–فیروزآباد–جم با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان.