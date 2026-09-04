به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این همایش با عنوان از قلم تا قدم با حضور خبرنگاران، عکاسان و فعالان رسانه‌ای استان و خانواده‌های آنان برگزار شد و شرکت‌کنندگان مسیر میدان قائم تا مجتمع تفریحی-توریستی عباس‌آباد را پیاده‌روی کردند.

هدف از برگزاری این همایش پاسداشت مقام خبرنگار و ایجاد فضایی صمیمی میان فعالان عرصه رسانه و خانواده‌های آنان بود.

برنامه‌های هفته خبرنگار امسال در استان همدان با شعار تا پای جان برای ایران برگزار شد و همایش پیاده‌روی خانوادگی یکی از برنامه‌های اصلی این هفته به شمار می‌رود.