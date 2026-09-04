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همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی اصحاب رسانه به مناسبت گرامیداشت هفته خبرنگار در همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این همایش با عنوان از قلم تا قدم با حضور خبرنگاران، عکاسان و فعالان رسانهای استان و خانوادههای آنان برگزار شد و شرکتکنندگان مسیر میدان قائم تا مجتمع تفریحی-توریستی عباسآباد را پیادهروی کردند.
هدف از برگزاری این همایش پاسداشت مقام خبرنگار و ایجاد فضایی صمیمی میان فعالان عرصه رسانه و خانوادههای آنان بود.
برنامههای هفته خبرنگار امسال در استان همدان با شعار تا پای جان برای ایران برگزار شد و همایش پیادهروی خانوادگی یکی از برنامههای اصلی این هفته به شمار میرود.