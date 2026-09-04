بار دیگر مردم بوکان با حضوری پرشور، آگاهانه و مسئولانه وحدت، همدلی و وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، خون پاک شهیدان رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بار دیگر مردم شریف، بصیر و همیشه در صحنه شهرستان بوکان با حضوری پرشور، آگاهانه و مسئولانه در میدان فرمانداری، وحدت، همدلی و وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، خون پاک شهیدان و رهنمود‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به نمایش گذاشتند.

این حضور ارزشمند، جلوه‌ای از انسجام و همبستگی مردم در حمایت از امنیت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی بود و نشان داد که مردم بوکان همواره در صحنه دفاع از منافع ملی، حفظ آرامش و عزت کشور حضوری مؤثر و مسئولانه دارند.