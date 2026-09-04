به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در ادامه نظارت های قضایی بر بازار و برای جلوگیری از توزیع با دستور دادستان مرکز استان گلستان محموله ۲ هزار تُنی مرغ در یکی از سردخانه های گرگان توقیف و محل نگهداری این محموله نیز مهر و موم شد.

مهدی رزاقی نژاد، گفت: در بازدید سرزده از سردخانه و بررسی وضعیت نگهداری و سلامت فراورده های خام و محموله‌های مرغ موجود در این محل، حدود ۲ هزار تُن مرغ فاقد قابلیت مصرف انسانی که بخشی بدون مشخصات و شناسه هویتی معتبر و بخش دیگر ‌ با بسته‌بندی و مشخصات غیرواقعی بودند کشف و توقیف شد.

رزاقی افزود: بررسی‌های انجام‌شده در محل نشان داد بخشی از این محموله‌ها مربوط به مرغ‌های تخم‌گذار حذفی است که در کشتارگاه بدون رعایت موازین بهداشتی و با تبانی مسئول نظارت کشتارگاه بسته بندی و برای فراهم کردن مقدمات توزیع در بازار به سردخانه منتقل شده بود.

رزاقی نژاد افزود: نمونه‌برداری و آزمایش‌های لازم برای تعیین وضعیت بهداشتی این محموله انجام شده و همه مرغ های موجود در سردخانه، توقیف و از خروج و توزیع آنها جلوگیری شد.

دادستان مرکز استان گلستان با تأکید بر اینکه سلامت و امنیت غذایی مردم از خطوط قرمز دستگاه قضایی است، گفت: در حوزه سلامت غذایی مردم با کسی تعارف نداریم و اجازه نخواهیم داد محصولاتی که سلامت جامعه را تهدید می‌کند، وارد چرخه مصرف شود.

رزاقی نژاد گفت: برای کشتارگاه مربوطه و ناظر کشتارگاه و همچنین شرکت بسته بندی کننده مرغ ها به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی پرونده قضایی تشکیل و با فوریت در دادسرای مرکز استان رسیدگی می شود.