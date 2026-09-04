به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام كرد: مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور در رده بزرگسالان به میزبانی شیراز برگزار شد و نمایندگان کیش با عملکردی قابل توجه، موفق به کسب دو نشان برنز رقابت‌ها شدند.

در ماده چهار در صد متر امدادی، تیم کیش با حضور عبدالرحمن چاکری، آرش سوری، امیر جعفری و دانیال بهادری با ثبت عملکردی مطلوب، موفق به کسب مقام سوم و نشان برنز مسابقات قهرمانی کشور شد.

دانیال بهادری، دونده کیش، در ماده ۴۰۰ متر با قرار گرفتن در جایگاه سوم، نشان برنز را از آن خود کرد.