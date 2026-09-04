به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پوریا شکری، نماینده ایران در دیدار رده بندی وزن ۸۲ کیلوگرم رشته قزاق کورسی، به مصاف حریفی از مجارستان رفت و با برتری مقابل این حریف، موفق شد نشان برنز بازی‌های جهانی عشایر ۲۰۲۶ را از آن خود کند.

شکری با برتری مقابل حریفانی از ترکمنستان و چین راهی مرحله نیمه‌نهایی شد. اما در این مرحله مقابل حریف قدرتمند قزاقستانی نتیجه را واگذار کرد و از رسیدن به فینال بازماند.



ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر از نهم تا پانزدهم شهریور ماه در قرقیزستان در حال برگزاری است.