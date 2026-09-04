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پوریا شکری، نماینده ایران در دیدار رده بندی وزن ۸۲ کیلوگرم رشته قزاق کورسی با برتری مقابل حریف مجارستانی نشان برنز بازیهای جهانی عشایر را بدست آورد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پوریا شکری، نماینده ایران در دیدار رده بندی وزن ۸۲ کیلوگرم رشته قزاق کورسی، به مصاف حریفی از مجارستان رفت و با برتری مقابل این حریف، موفق شد نشان برنز بازیهای جهانی عشایر ۲۰۲۶ را از آن خود کند.
شکری با برتری مقابل حریفانی از ترکمنستان و چین راهی مرحله نیمهنهایی شد. اما در این مرحله مقابل حریف قدرتمند قزاقستانی نتیجه را واگذار کرد و از رسیدن به فینال بازماند.
ششمین دوره بازیهای جهانی عشایر از نهم تا پانزدهم شهریور ماه در قرقیزستان در حال برگزاری است.