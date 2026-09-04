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طرح آزمایشی آبیاری دقیق و برنامه اقدام کشاورزی هوشمند بِه اقلیم باهمکاری دانشگاه ارومیه، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) و دستگاه های اجرایی در نقده اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست معرفی طرح ترویج استفاده موثر از آب کشاورزی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه با پیاده سازی طرح آزمایشی آبیاری دقیق و برنامه اقدام کشاورزی هوشمند به اقلیم در محل سالن جلسات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نقده مدیر جهادکشاورزی و با حضور هیئتی از دانشگاه ارومیه و کارشناسان و کشاورزان و ذینفعان محلی برگزار شد.
این طرح با همکاری دانشگاه ارومیه و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) با همکاری جهادکشاورزی و استانداری اجرا می شود.
در این طرح انواع سامانه های آبیاری دقیق به همراه سامانههای هوشمند و خودکار بصورت آزمایشی با مشارکت کشاورزان اجرا خواهد شد تا زمینه آشنایی و ترویج سیستمهای هوشمند آبیاری برای کشاورزان در جهت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی فراهم گردد.