طرح آزمایشی آبیاری دقیق و برنامه اقدام کشاورزی هوشمند بِه اقلیم باهمکاری دانشگاه ارومیه، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) و دستگاه های اجرایی در نقده اجرا می شود.

پیاده سازی طرح آزمایشی آبیاری دقیق و برنامه اقدام کشاورزی هوشمند ( بِه اقلیم)در نقده

پیاده سازی طرح آزمایشی آبیاری دقیق و برنامه اقدام کشاورزی هوشمند ( بِه اقلیم)در نقده

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست معرفی طرح ترویج استفاده موثر از آب کشاورزی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه با پیاده سازی طرح آزمایشی آبیاری دقیق و برنامه اقدام کشاورزی هوشمند به اقلیم در محل سالن جلسات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نقده مدیر جهادکشاورزی و با حضور هیئتی از دانشگاه ارومیه و کارشناسان و کشاورزان و ذینفعان محلی برگزار شد.

این طرح با همکاری دانشگاه ارومیه و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) با همکاری جهادکشاورزی و استانداری اجرا می شود.

در این طرح انواع سامانه های آبیاری دقیق به همراه سامانه‌های هوشمند و خودکار بصورت آزمایشی با مشارکت کشاورزان اجرا خواهد شد تا زمینه آشنایی و ترویج سیستم‌های هوشمند آبیاری برای کشاورزان در جهت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی فراهم گردد.